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В мире

В Раде предложили ввести наказание за "публичное унижение евромайдана"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (17)
19:3001.12.2017
25588
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАкции сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фотоАкции сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Фракция из парламентского большинства "Народный фронт" предлагает установить ответственность за "публичное унижение Революции достоинства" — так на Украине называют акции протеста в Киеве в 2013-2014 годах, говорится в заявлении на сайте партии в пятницу.

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Парламентская фракция "Народный фронт" будет инициировать внесение изменений в законодательство относительно установления ответственности за публичное унижение "Революции достоинства", памяти "Небесной сотни" и всех героев, погибших в борьбе за независимость и свободу страны. "Народный фронт" считает недопустимыми циничные высказывания о героических страницах украинской истории", — говорится в заявлении.

В частности, партия упоминает высказывания внефракционного депутата парламента Евгения Мураева на одном из телеканалов, где он назвал "евромайдан" "государственным переворотом". "Это четкий сигнал того, что антиукраинские силы начали все больше расправлять плечи и перешли в прямую и открытую информационную атаку на страну, на наши символы и наших героев… Мы считаем, что "Революция достоинства" должна быть защищена законодательно. Любые попытки унижения нашей революции должны тянуть за собой ответственность. Так же, как попытки отрицать голодомор или унизить украинский флаг", — отмечается в заявлении.

Какая ответственность может быть предусмотрена, партия пока не уточняет.

Акция протеста в Киеве, Украина
© РИА Новости / Андрей Лубенский
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Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек, которых на Украине принято называть "Небесной сотней", новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Michail Fresko
"публичное унижение Революции достоинства"
Революция мужского достоинства..)))
19:38
01.12.2017
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tvell
Нимбы перегорят !!!
19:36
01.12.2017
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