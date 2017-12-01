ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний агентам ФБР, сообщает CNN.

"Судья принял признание вины Флинна", — сообщил корреспондент телеканала из здания суда в Вашингтоне.

По прибытии на заседание экс-советник проигнорировал вопросы собравшихся журналистов. На каких условиях Флинн признал вину, не сообщается.

Как передает телеканал MSNBC со ссылкой на представителя Белого дома, Дональда Трампа уже проинформировали о ситуации.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил Флинну обвинения в том, что он "сознательно и преднамеренно предоставил ложную, вымышленную, сфальсифицированную информацию". Приговор бывшему советнику могут вынести примерно через три месяца.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США с России. Сам советник это отрицал. В Кремле заявили, что Флин и Кисляк действительно разговаривали, но содержание беседы передали неверно.