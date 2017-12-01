СБУ завела дело из-за презентации во Львове карты с обозначением ДНР и ЛНР

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в связи с презентацией на львовском форуме по безопасности карты страны с обозначением на ней самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в СБУ заявили, что спецслужба проведет проверку из-за обнародованной карты Украины с изображением "народных республик Донецка и Луганска". Накануне председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка выразил возмущение произошедшим и подал заявление в СБУ. Карта была размещена на экранах во время форума по безопасности.

"Следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по факту презентации на львовском форуме по безопасности карты Украины с обозначением на ней временно оккупированных территорий государства как "народные республики Донецка и Луганска", — сообщило в пятницу в Facebook управление СБУ во Львовской области.

По данным ведомства, дело заведено по статье Уголовного кодекса "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" в связи с возможным распространением материалов "с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы".