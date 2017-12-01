Венесуэла готова перестать продавать нефть в США, заявил Мадуро

МЕХИКО, 1 дек – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна готова отказаться от поставок нефти в США.

"В день, когда они не захотят, чтобы мы продавали нашу нефть, мы соберем наши вещи и будем продавать всю нашу нефть в Азию, проблемы нет", — приводит канал Hispan TV заявление Мадуро.

Сейчас США являются одним из крупнейших покупателей нефти из Венесуэлы, приобретая в день порядка 750 тысяч баррелей из 1,9 миллиона баррелей дневной добычи южноамериканской страны.

При этом Мадуро постоянно обвиняет США в ведении финансовой войны против Каракаса, а Вашингтон вводит санкции против венесуэльских чиновников. Венесуэльские власти сейчас пытаются решить проблему внешнего долга и ведут переговоры с его держателями о реструктуризации. На этом фоне курс американского доллара на "черном рынке" Венесуэлы в пятницу впервые в истории превысил отметку в 100 тысяч боливаров. Как сообщает портал Dolar Today, за единицу американской валюты на нелегальном рынке сейчас дают 103 тысячи боливаров.