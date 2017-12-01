Посольство России опровергло обвинения о "влиянии" на ситуацию с Каталонией

МАДРИД, 1 дек – РИА Новости. Посольство РФ в Испании категорически опровергло утверждения о "российском вмешательстве" в каталонский кризис со стороны Москвы, о чем шла речь на заседании смешанной комиссии по национальной безопасности конгресса депутатов (нижняя палата парламента).
Соответствующее письмо российский посол в Испании Юрий Корчагин направил главе комиссии Хосе Мануэлю Гарсии Маргальо, а тот передал его членам комиссии, подтвердили РИА Новости источники в конгрессе депутатов.
23 ноября в комиссии прошли слушания с участием эксперта института Elcano Миры Милошевич-Хуаристи (Mira Milosevich-Juaristi), на котором был представлен доклад, где утверждается, что Россия проводит в Испании кампанию, направленную на дезинформацию общественного мнения по поводу событий в Каталонии. Кроме того, в докладе говорится, что партия Podemos получает финансирование от российских властей, но никаких подтверждений этому не приводится.
Глава российского диппредставительства напоминает, что официальная позиция России состоит "в полной поддержке территориальной целостности Испании и определяет ситуацию в Каталонии как внутренний процесс, к которому мы не имеем никакого отношения".
"Как ни странно и, несмотря на действительно дружественные отношения, которые существуют между нашими странами, эта позиция России не была принята во внимание на заседании", — говорится в письме.
"Мы не знаем источники, которые использовала уважаемый эксперт для своего доклада, возможно, произошла путаница с военными доктринами других стран", — говорится в послании.
Ряд испанских изданий обвиняют российские СМИ, в частности телеканал RT и агентство Sputnik, в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании". Глава МИД Испании Альфонсо Дастис на встрече с главами МИД стран ЕС в Брюсселе заявил о "подозрительном трафике, связанном с сетями, чьи точки распространения находятся в России", а также в Венесуэле. О том, что большое количество "фальшивых новостей против Испании" поступало с территории России, заявил и премьер Мариано Рахой. При этом испанские власти заявляют, что у них нет сведений о причастности к этому российского правительства.
Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают ситуацию вокруг Каталонии внутренним делом Испании.