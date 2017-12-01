Посольство России опровергло обвинения о "влиянии" на ситуацию с Каталонией

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

МАДРИД, 1 дек – РИА Новости. Посольство РФ в Испании категорически опровергло утверждения о "российском вмешательстве" в каталонский кризис со стороны Москвы, о чем шла речь на заседании смешанной комиссии по национальной безопасности конгресса депутатов (нижняя палата парламента).

Соответствующее письмо российский посол в Испании Юрий Корчагин направил главе комиссии Хосе Мануэлю Гарсии Маргальо, а тот передал его членам комиссии, подтвердили РИА Новости источники в конгрессе депутатов.

23 ноября в комиссии прошли слушания с участием эксперта института Elcano Миры Милошевич-Хуаристи (Mira Milosevich-Juaristi), на котором был представлен доклад, где утверждается, что Россия проводит в Испании кампанию, направленную на дезинформацию общественного мнения по поводу событий в Каталонии. Кроме того, в докладе говорится, что партия Podemos получает финансирование от российских властей, но никаких подтверждений этому не приводится.

В письме глава российского диппредставительства отмечает, что Милошевич выступала в комиссии как эксперт "по компании по дезинформации со стороны правительства России", несмотря на отсутствие, по ее собственным словам, "вещественных доказательств или информационных следов, которые бы это подтвердили". "Однако ее утверждения, согласно сообщениям газет, большинство членов комиссии интерпретировали в качестве достоверных данных", — говорится в послании.

Глава российского диппредставительства напоминает, что официальная позиция России состоит "в полной поддержке территориальной целостности Испании и определяет ситуацию в Каталонии как внутренний процесс, к которому мы не имеем никакого отношения".

"Как ни странно и, несмотря на действительно дружественные отношения, которые существуют между нашими странами, эта позиция России не была принята во внимание на заседании", — говорится в письме.

Кроме того, посол опроверг утверждение госпожи Милошевич о том, что "Москва использует информационную войну как военную стратегию", и что об этом якобы говорится в военной доктрине РФ. В качестве доказательств к письму приложены выдержки из военной доктрины РФ.

"Мы не знаем источники, которые использовала уважаемый эксперт для своего доклада, возможно, произошла путаница с военными доктринами других стран", — говорится в послании.

Ряд испанских изданий обвиняют российские СМИ, в частности телеканал RT и агентство Sputnik, в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании". Глава МИД Испании Альфонсо Дастис на встрече с главами МИД стран ЕС в Брюсселе заявил о "подозрительном трафике, связанном с сетями, чьи точки распространения находятся в России", а также в Венесуэле. О том, что большое количество "фальшивых новостей против Испании" поступало с территории России, заявил и премьер Мариано Рахой. При этом испанские власти заявляют, что у них нет сведений о причастности к этому российского правительства.

Москва ранее призвала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании". Позже Дастис выразил уверенность, что ситуация с подозрительным трафиком не приведет к кризису в отношениях между странами.

Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают ситуацию вокруг Каталонии внутренним делом Испании.