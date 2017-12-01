Майкла Флинна обвинили в даче ложных показаний по "российскому делу"

ВАШИНГТОН/МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Спецпрокурор Роберт Мюллер официально обвинил бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в том, что он дал ФБР ложные показания по поводу его встреч с российскими официальными лицами.

"Майкл Флинн сознательно и преднамеренно предоставил ложную, вымышленную, сфальсифицированную информацию", — говорится в документе, подписанном Мюллером.

Между тем американские СМИ сообщают, что Флинн признал свою вину.

В США ведутся сразу несколько расследований пресловутого "российского вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с Москвой Дональда Трампа, что опровергают и в Белом доме, и в Кремле.

В феврале Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с российским послом Сергеем Кисляком. СМИ утверждали, эти разговоры касались возможного снятия с России санкций. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что Флинн и Кисляк действительно разговаривали, но содержание их беседы передали неверно.