Чешская контрразведка не знает о "российском влиянии" на выборы в стране

ПРАГА, 1 дек — РИА Новости, Александр Куранов. Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Чехии не располагает никакой информацией о незаконном влиянии иностранных спецслужб на прошедшие парламентские и предстоящие президентские выборы в стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении директора СБИ Михала Коуделки.

Ранее в пятницу на пресс-конференции один из кандидатов в президенты страны, экс-глава Академии наук Йиржи Драгош заявил, что российские спецслужбы и действующие в их интересах дезинформационные порталы в Чехии оказали влияние на октябрьские парламентские выборы в республике и что подобное может происходить в ходе президентских выборов. Как отметил Драгош, никаких доказательств этому у него нет, однако он это "чувствует".

"Служба безопасности и информации уделяет внимание каждой, даже потенциальной, угрозе демократии (в республике). Однако в данный момент мы не располагаем никакой существенной информацией о незаконном влиянии на парламентские выборы со стороны иностранных спецслужб. То же самое относится к президентским выборам", — говорится в заявлении шефа чешской контрразведки.

Ранее, в октябре, СБИ опубликовала традиционный ежегодный доклад о ситуации в стране в сфере безопасности. В нем она акцентировала внимание на растущей активности российских спецслужб в Чехии, якобы располагающих здесь широкой сетью квалифицированных агентов.

Позднее, в середине ноября, в интервью одному из сетевых изданий директор СБИ заявил о том, что иностранные шпионы в Чехии ныне не только стремятся раздобыть секретную информацию, но, главным образом, пытаются получить доступ к процессам принятия стратегических решений посредством знакомства с участвующими в этом людьми и оказания влияния на их решения.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.