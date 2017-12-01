Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу

РИМ, 1 дек – РИА Новости. Вилла Муссолини в итальянском курортном городе Риччоне, где фашистский диктатор отдыхал на протяжении многих лет, выставлена на продажу, сообщает руководство финансового фонда Carim, которому принадлежит бывшая летняя резиденция дуче на берегу Адриатического моря.

"Мы работаем над тем, чтобы освободиться от некоторых объектов недвижимости и сконцентрировать необходимые ресурсы на ближайшие годы. Среди этих объектов – Вилла Муссолини, которую мы приобрели в 1997 году, а затем передали в безвозмездное пользование городу Риччоне", — заявила президент Carim Линда Джеммани.

Глава фонда отказалась сообщить подробности, связанные с продажей знаменитой резиденции. Однако, учитывая, что Вилла Муссолини входит в список охраняемых государством объектов культурного наследия, можно предположить, что, скорее всего, ее приобретет какое-то государственное учреждение. Весьма вероятно, что новым владельцем виллы станет муниципалитет Риччоне, который пока использует здание для выставок, концертов и других культурных мероприятий. Эксперты затрудняются определить, какой может быть сейчас продажная цена Виллы Муссолини.

Вилла под названием "Маргерита" была построена в Риччоне в 1890 году. Из ее сада можно было попасть прямо на местный пляж, который считался одним из лучших мест для морского отдыха в Италии. Муссолини, любивший эти места, с 1926 года ежегодно приезжал летом в Риччоне, где снимал дом для своей семьи. В 1934 году жена дуче Ракеле втайне от супруга приобрела эту виллу за 163 тысячи лир, использовав в качестве залога гонорары Муссолини за статьи в американском журнале Fortune. После этого вилла подверглась серьезной перестройке, к ней был присоединен большой земельный участок.

После падения фашистского режима Вилла Муссолини несколько раз переходила из рук в руки. В 1970-е годы она использовалась в качестве ресторана, но после его закрытия начала постепенно разрушаться. В 1997 году фонд Carim приобрел этот объект недвижимости и передал его в пользование муниципалитету Риччоне. После ремонта и реконструкции вилла с 2005 года использовалась городскими властями в рамках культурной деятельности.