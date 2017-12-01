Клинцевич посоветовал Порошенко уважать свой народ и свою историю

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич назвал бесконечной "Санта-Барбарой" заявления Киева о разных исторических корнях с Россией и посоветовал украинскому президенту Петру Порошенко уважать свой народ и свою историю.

Порошенко назвал "Русскую правду" — первый свод законов Киевской Руси — "одним из древнейших документов правосудия на Украине" и заявил, что она "не имеет никакого отношения" к России. Кроме того, петиция с требованием снести памятник князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве появилась на сайте городского совета украинской столицы.

"Какой-то нескончаемый исторический сериал про то, чего никогда не было. Почти "Санта-Барбара", — сказал Клинцевич РИА Новости.

Сенатор напомнил, что все началось указа в феврале 2015 года о проведении памятных мероприятий по случаю тысячелетней годовщины со дня смерти Великого князя Киевского Владимира, которого Порошенко назвал "создателем средневекового европейского государства "Русь-Украина".

Далее последовала "страшная" история о похищении российским президентом "украинской княжны" Анны Ярославны. И вот теперь с подачи Порошенко родился на свет новый, неизвестный доселе историкам документ — украинская "Русская правда", иронично заметил политик.

"Честно говоря, уже надоело на пальцах объяснять, что в средние века никакого украинского государства не существовало, была Русь со столицей в Киеве. Не сомневаюсь, что это и без меня украинский президент прекрасно знает — все-таки ходил он в советскую школу", — сказал Клинцевич.

Но вот зачем ему понадобилось прибегать к подобным искажениям — это другой вопрос. "Жаль, что никто до сих пор Петру Порошенко не объяснил, что так может поступать только человек, который не уважает свой народ и его историю", — отметил парламентарий.

Не надо подменять историю России историей Украины, подчеркнул он. "У каждого из наших народов своя богатейшая история, имеющая общие корни и единую основу. Именно так она и должна восприниматься", — заключил Клинцевич.