КНДР в общении с делегацией ГД не заявляла об остановке ядерной программы

Ким Чен Ын во время осмотра баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 ноября 2017

Ким Чен Ын во время осмотра баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 ноября 2017

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Северная Корея в переговорах с делегацией российских депутатов не заявляла, что она остановит ядерную программу, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, ранее посетивший КНДР как участник делегации российских депутатов.

"Возможно", - ответил Чепа на вопрос, будет ли КНДР проводить новые запуски ракет.

"Нет, понимаете, конечно, пока об этом разговора не было, они не говорили, что они... останавливают свою программу. Такого не было", - добавил он.

Ранее российские депутаты, побывавшие с визитом в Северной Корее, рассказали РИА Новости, что КНДР готова к переговорам по урегулированию кризиса, при этом Пхеньян не ставил в качестве условия переговоров признание его ядерной державой. В процессе урегулирования на Корейском полуострове Пхеньян существенную роль отводит России.