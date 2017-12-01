КНДР в общении с делегацией ГД не заявляла об остановке ядерной программы

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Северная Корея в переговорах с делегацией российских депутатов не заявляла, что она остановит ядерную программу, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, ранее посетивший КНДР как участник делегации российских депутатов.
"Нет, понимаете, конечно, пока об этом разговора не было, они не говорили, что они... останавливают свою программу. Такого не было", - добавил он.
Ранее российские депутаты, побывавшие с визитом в Северной Корее, рассказали РИА Новости, что КНДР готова к переговорам по урегулированию кризиса, при этом Пхеньян не ставил в качестве условия переговоров признание его ядерной державой. В процессе урегулирования на Корейском полуострове Пхеньян существенную роль отводит России.