КНДР отказались от разоружения, заявил депутат Госдумы

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В КНДР заявляют, что не намерены разоружаться, поскольку боятся повторения сирийской ситуации, заявила депутат Госдумы Светлана Максимова по итогам поездки в Северную Корею.

"Они сказали, что разоружаться не будут, даже разговора не могут быть никакого. Они боятся, что с ними произойдет точно так же, как с Сирией. И говорят, что верить американцам нельзя", — сказала Максимова РИА Новости.

Ранее российские депутаты, побывавшие с визитом в Северной Корее, рассказали РИА Новости, что КНДР готова к переговорам по урегулированию кризиса, при этом Пхеньян не ставил в качестве условия переговоров признание его ядерной державой. В процессе урегулирования на Корейском полуострове Пхеньян существенную роль отводит России.