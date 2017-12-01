КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что конкретные руководители отдельных правоохранительных органов и государства хотят сделать все, чтобы заблокировать антикоррупционные реформы в стране. Также он удивлен позицией Порошенко на противостояние правоохранительных органов.

Ранее Государственная миграционная служба Украины заявила, что агента НАБУ задержали при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства, при этом в НАБУ заявляют, что генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе. Генпрокурор Украины заявил, что действия агента НАБУ незаконны, и являются провокацией. В пятницу президент Петр Порошенко назвал конфликт Национальным антикоррупционным бюро и генеральной прокуратурой латиноамериканским карнавалом, и заявил, что обществу нужна война с коррупцией, а не война компроматов. Он также заявил, что публичные межведомственные конфликты вышли за рамки "разумной конкуренции".

"Вызывает удивление позиция руководителей государства по поводу того, что происходит, какие-то там применяются терминологии "перья летят, межведомственная война". Никакой межведомственной войны нет, есть амбиции конкретных руководителей отдельных правоохранительных органов и государства сделать все, чтобы остановить то, что произошло сейчас. А что произошло сейчас? Создание независимый антикоррупционного органа, который получает большую порцию критику, но этот орган показал то, чего никогда не было в Украине", — сказал Сытник на брифинге в пятницу.

Также он напомнил, что страна приблизилась к созданию антикоррупционного суда.

По его словам, подобные атаки на НАБУ происходят из-за ощущения отдельных лиц того, что "наказание близко, и если сейчас ничего не делать, не останавливать антикоррупционную реформу, то это станет реальностью в ближайшее время".