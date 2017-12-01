Орбан обвинил Сороса во вмешательстве в предвыборную кампанию в Венгрии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил американского миллиардера Джорджа Сороса во вмешательстве в предвыборную кампанию в Венгрии, где весной 2018 года состоятся парламентские выборы.

"Сеть и машина Сороса присоединились к венгерской избирательной кампании. Никто этому не рад, но надо посмотреть в лицо неприятной реальности вместо того, чтобы прятать голову в песок и потом удивляться", — заявил Орбан, слова которого приводит польское агентство PAP.

Венгерский премьер пояснил, что "машина Сороса", построенная в последние 20-30 лет, реализует его план перевозки мигрантов в Европу, и для Будапешта это "вопрос жизни и смерти".

"Этот финансовый спекулянт… хочет разрушить ограждение (на венгерской границе – ред.), не хочет, чтобы народы были разделены границами, хочет, чтобы наш образ жизни изменился и мы были рады, что сюда прибывают люди другой культуры, чтобы мы давали им деньги. Его взгляд на будущее кардинально отличается от того, что для себя хочет Венгрия", — добавил он.

По словам Орбана, вмешательство Сороса в предвыборную кампанию в Венгрии будет заключаться в поддержке публикаций на тему миграции, неправительственных организаций, пропаганде, а также финансировании "гражданских центров" в стране, которые "будут действовать именно так, как обычные партии во время предвыборной кампании".

Премьер Венгрии также сообщил, что "секретные службы" страны подготовили рапорт о деятельности Сороса. Он не стал отвечать на вопрос о том, какая его часть будет обнародована, сославшись на необходимость соблюдать осторожность и не раскрывать возможности Венгрии в получении подобной информации.