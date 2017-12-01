Силовики более 40 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (7)

ЛУГАНСК, 1 дек — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз за минувшую неделю нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 600 мин и снарядов, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"За минувшую неделю украинские силовики 43 раза нарушили режим прекращения огня… Всего по территории республики было выпущено 607 снарядов, мин и гранат", — сказал Марочко.

По его словам, огонь велся из артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, танков, БМП, гранатометов различных типов, зенитных установок и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 13 населенных пунктов.

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ сократилось на 17, а по выпущенным боеприпасам интенсивность практически не изменилась", — добавил Марочко.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что за неделю один мирный житель был ранен, повреждены три жилых дома.