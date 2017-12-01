В Египте имам призвал уничтожать радикалов

КАИР, 1 дек — РИА Новости. Верховный имам одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира "Аль-Азхар", шейх Ахмад ат-Тайиб в пятницу призвал мусульман уничтожать религиозных террористов.

Об этом духовный деятель заявил в ходе пятничной проповеди, которую он провел в мечети эр-Роуда, на севере Синайского полуострова, атакованной на минувшей неделе террористами.

По словам ат-Тайиба, призыв уничтожать религиозных экстремистов исходил от пророка Мухаммеда, называвшего их "импульсивными, безрассудными и невежественными глупцами". Шейх "Аль-Азхара" также сказал, что радикалы, совершившие нападение на мечеть Эр-Роуда, являются современными "хариджитами". Так в суннитском исламе называют представителей течения, отошедшего от основной исламской общины, которые изначально практиковали политические убийства и нападения на мусульман.

"Пророк приказал убивать и преследовать их, пообещав тому, кто убьет их награду в День суда", — сказал шейх Ат-Тайиб в своей пятничной проповеди, транслируемой в прямом эфире телеканала "ON Live".

Помимо шейха "Аль-Азхара" на пятничную молитву в мечеть эр-Роуда приехал муфтий Египта и министр вакуфов арабской республики. Места для всех желающих принять участие в молитве внутри мечети не хватило, поэтому многие верующие совершили обряды на улице. Периметр храма, а также все подъезды к нему были взяты под охрану военными и полицейскими.

Крупнейший в истории Египта теракт в мечети эр-Роуда на севере Синайского полуострова в минувшую пятницу по последним данным унес жизни 309 человек, в их числе 27 детей и много стариков. Пострадали порядка 130 человек. Террористы впервые совершили в Египте нападение на мечеть и с беспрецедентной жестокостью расправились с сотнями безоружных людей, пришедших в выходной день на молитву.

В среду президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил главе генштаба страны Мухаммеду Хигази обеспечить безопасность на территории Северного Синая в течение трех месяцев.