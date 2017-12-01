В Москве назвали преждевременными разговоры о введении контингентов в Ливию

РИМ, 1 дек — РИА Новости. Москва считает преждевременным говорить о необходимости ведения военных контингентов в Ливию без согласования в ООН, заявил РИА Новости глава контактной группы по Ливии при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов.

"На полях" форума "Средиземноморские диалоги" в Риме он подчеркнул, что Россия считает преждевременным говорить о необходимости введения каких-либо военных контингентов в Ливию без получения согласования со стороны Совета Безопасности ООН.

"Позиция по данному вопросу принципиальна. Мы считаем любое вмешательство в дела суверенного государства неприемлемым и нарушающим нормы международного права. Кроме того, не стоит забывать, что именно иностранное военное вмешательство во внутренние дела Ливии привело к тому, что сегодня страна испытывает значительные сложности" — отметил он.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит Правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром.