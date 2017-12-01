В Таиланде россиянин получил серьезные травмы, упав на балконную ограду

БАНГКОК, 1 дек – РИА Новости. Россиянин, проживающий в таиландской Паттайе, упал на острые пики декоративного ограждения при попытке проникнуть в свою квартиру через соседний балкон, сообщает русскоязычная версия интернет-портала Pattaya People.

По данным портала, мужчина потерял ключ от квартиры и, вернувшись домой около четырех часов ночи, решил перелезть на свой балкон с соседнего.

Полиция и спасатели, вызванные к его дому около 5 утра, обнаружили россиянина висящим на уровне четвертого этажа с ногой, проткнутой насквозь пикой декоративной стальной ограды. Ограда была установлена в пространстве между балконами.

Чтобы освободить мужчину, спасателям пришлось применить подъемный кран. Россиянин доставлен в больницу с серьезными травмами, он успел потерять много крови, пока шла операция по его спасению, пишет издание.

Pattaya People не сообщает, на каком этаже живет пострадавший.