Антикоррупционное бюро обвинило СБУ в срыве всех операций под прикрытием

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Председатель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник обвинил службу безопасности страны (СБУ) в срыве всех операций подразделения НАБУ, где работают офицеры под прикрытием.

Ранее Государственная миграционная служба Украины заявила, что агента НАБУ задержали при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства, при этом в НАБУ заявляют, что генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе. Генпрокурор Украины заявил, что действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией.

"Цель (СБУ — ред.) — это сорвать все операции, которые осуществляются подразделением офицеров под прикрытием Национального антикоррупционного бюро Украины, и именно это было главной целью проникновения… Эта цель достигнута", — сказал Сытник на пресс-конференции в пятницу.

Он заверил, что эти "эти диверсии, эти атаки не остановят" работу, которую делали детективы. Вместе с тем, он считает подобные действия силовиков недопустимыми. "Когда это делается чтобы сорвать все операции, для нас это недопустимо", — отметил глава НАБУ.

Сытник также рассказал, что на сегодня из его сотрудников никто не задержан.

"На сегодняшний день задержанных сотрудников нет, они все на работе", — сказал Сытник.