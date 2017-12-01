Вышедшая замуж за саму себя британка призналась в измене

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Британка Софи Теннер, которая два года назад вышла замуж за саму себя, рассказала об измене в своем браке.

Выступая в передаче This Morning, женщина призналась, что завела роман с неким Руари Барретом, который до этого был сторонником исключительно полигамных отношений.

Их связь продолжалась пять месяцев, после чего Баррет последовал примеру Теннер — и тоже женился сам на себе.

Разводиться Теннер не собирается, так как давала клятву быть с собой, пока "смерть не разлучит их".

Свадьба Теннер состоялась в мае 2015 года в присутствии нескольких десятков гостей. Затем женщина отправилась в свадебное путешествие.