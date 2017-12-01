В рамках ШОС может быть создана зона свободной торговли, заявил Медведев

СОЧИ, 1 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил возможность создания зон свободной торговли в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В принципе, я не исключаю, что когда-нибудь мы выйдем и на подобные договоренности в масштабах ШОС, но это уже более высокая степень интегрированности, более высокая степень доверия, которая должна быть достигнута в формате переговоров между всеми участниками ШОС", — сказал Медведев журналистам.

Он отметил, что есть еще участники Евразийского союза, которые не являются участниками ШОС, поэтому для того, "чтобы достигнуть вот такого соглашения, надо сначала еще договориться внутри Евразийского союза".

"Но на будущее — это вполне перспективная и интересная идея", — добавил премьер-министр РФ.