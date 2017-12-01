Ющенко предсказал еще четыре "майдана" до 2032 года на Украине

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Бывший украинский президент Виктор Ющенко считает, что Украина до 2032 года переживет не один "майдан", если экономика страны продолжит развиваться нынешними темпами.

"Если мы будем развиваться так, как развиваемся последние несколько лет, например, два года, то сможем вернуть уровень жизни 2013 года только к 2032 году. Кого такая модель и такой экономический план устраивают? У нас так будет четыре "майдана" до 2032 года, в такой бедности никто не захочет жить. Нам нужны темпы от 5-7%", — сказал Ющенко журналистам в пятницу.

По его мнению, пока не завершится конфликт в Донбассе, нельзя решить вопросы экономики.

Так называемый "первый майдан", который еще называют "оранжевой революцией", развернулся на Украине в 2004 году, когда сторонники экс-президента Украины Виктора Ющенко, тогда еще кандидата от оппозиции на президентских выборах, вышли на протест, считая итоги этих выборов сфальсифицированными. Символом, под которым объединились сторонники оппозиции, стал оранжевый цвет, который присутствовал в элементах одежды или аксессуарах.

В ноябре 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Условно эти события стали называть "вторым майданом".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.