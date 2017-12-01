Медведев оценил возможность вступления Афганистана в ШОС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Сочи. 1 декабря 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Сочи. 1 декабря 2017

РИА Новости. ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ АФГАНИСТАНА В ШОС НАДО УЧИТЫВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ ТАМ ПРОБЛЕМЫ: И ПОЛИТИЧЕСКИЕ, И БОРЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ — МЕДВЕДЕВ