Москва не видит препятствий для вступления Ирана в ШОС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Сочи. 1 декабря 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Сочи. 1 декабря 2017

СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Москва не видит сейчас каких-либо препятствий для вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"Действительно, такие заявки и со стороны Ирана, и со стороны Афганистана существуют, при том что эти страны уже достаточно давно являются наблюдателями в Шанхайской организации сотрудничества. Если говорить про иранскую заявку, то мы свою позицию высказывали: мы не видим каких-либо препятствий сейчас для вступления Ирана в организацию", — заявил Медведев на пресс-конференции по итогам совета глав правительств стран ШОС.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, а также Индия и Пакистан, которые стали полноправными членами ШОС 9 июня 2017 года.