Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест экс-сотрудника ЦРУ, сообщили СМИ

АНКАРА, 1 дек – РИА Новости. Прокуратура Стамбула санкционировала арест бывшего офицера ЦРУ США Грэхема Фуллера по обвинению в причастности к попытке переворота в июле прошлого года, сообщает в пятницу телеканал NTV.

Отмечается, что Фуллер подозревается в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

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