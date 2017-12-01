НЬЮ-ДЕЛИ, 1 дек — РИА Новости. Индия приступила к реализации проекта по созданию шести атомных подводных лодок, сообщил глава ВМС страны адмирал Сунил Ланба.

"Мы запустили проект по строительству шести атомных субмарин. Больше я ничего не скажу, так как это секретный проект", — сказал Ланба на ежегодной пресс-конференции в Нью-Дели.

Таким образом адмирал прокомментировал перспективы участия военно-морских сил страны в отражении угроз, с которыми сталкивается Индия в своем морском пространстве.

"Мы все хорошо осведомлены о сложившейся ситуации в области безопасности в нашем морском пространстве. Продолжающееся присутствие как традиционных, так и нетипичных угроз требует пристального внимания и надежных смягчающих мер", — указал главком индийских ВМС.

Он также прокомментировал присутствие военно-морских сил КНР в стратегически важном порту Пакистана Гвадаре, заявив, что это присутствие "может стать вызовом" для Индии в будущем. Говоря о китайских подлодках, которые в настоящее время дислоцированы в Индийском океане для помощи в борьбе с пиратами, Ланба сказал: "Это странная миссия для подводной лодки — патрулировать в целях защиты от пиратов. Мы провели собственную оценку угроз, исходящих от субмарин Народно-освободительной армии Китая".