Шульц назвал условия для переговоров о правительственной коалиции в ФРГ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц назвал начальные требования для сотрудничества с партийным альянсом ХДС/ХСС в рамках предполагаемой "большой коалиции".

Главными пунктами в переговорах должны стать всеобъемлющие реформы Европейского союза и германской соцсистемы.

"Обновление Германии, модернизация необходимых нам областей должны идти рядом с модернизацией Европы. Без этого, совершенно точно, СДПГ не войдет в федеральное правительство", — заявил он.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на фоне провалившейся попытки сформировать правительство "Ямайка" в четверг провел общую встречу с лидерами ХДС Ангелой Меркель, ХСС Хорстом Зеехофером и СДПГ Мартином Шульцем как потенциальными участниками "большой коалиции".

После в СМИ появилась информация о том, что СДПГ готова начать переговоры по формированию правительственной коалиции с партийным блоком Меркель. Шульц опроверг эту информацию.