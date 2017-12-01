Порошенко назвал конфликт между правоохранителями на Украине карнавалом

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на торжествах по случаю Дня работников прокуратуры

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на торжествах по случаю Дня работников прокуратуры

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Президент Петр Порошенко назвал конфликт между Национальным антикоррупционным бюро и генеральной прокуратурой латиноамериканским карнавалом, и заявил, что обществу нужна война с коррупцией, а не война компроматов.

Ранее Государственная миграционная служба Украины заявила, что агента НАБУ задержали при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства, при этом в НАБУ заявляют, что генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию. Генпрокурор Украины заявил, что действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией.

"Шума и перьев столько, что порой действо напоминает какой-то латиноамериканский карнавал… Казалось бы, даже смешно, если бы не было так грустно", — сказал Порошенко, выступая по случаю для работников прокуратуры.

Он также заявил, что публичные межведомственные конфликты вышли за рамки разумного.

"Еще раз скажу: к сожалению, они вышли за рамки разумной конкуренции, которая — пока в меру, — нужна везде, потому что конкуренция, в том числе между правоохранительными органами, является двигатель прогресса… Я, как президент — точно вместе с обществом. Здоровое соперничество, цивилизованная конкуренция, честное соревнование будут приветствовать и президент, и общество. А вот конфликты, ссоры, интриги и вражда являются абсолютно неприемлемыми, поскольку идут на пользу только общему врагу — преступности и коррупции", — заявил Порошенко.