МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Отказ КНДР от плана РФ и КНР по урегулированию ситуации на Корейском полуострове стал бы безрассудным шагом, заявил РИА Новости заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Как ранее заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, посетивший КНДР в составе делегации российских депутатов, КНДР на данный момент не приняла план по урегулированию ситуации, который предлагали Россия и Китай.

Мосяков подчеркнул, что пока Пхеньян официально не отверг российско-китайскую инициативу.

"Если бы они, действительно, отказались, это было бы заявление либо их правительства, либо агентства ЦТАК. Может быть, есть определенные "ястребы" в руководстве КНДР, которые хотят обострения. Но официально Северная Корея ничего не заявляла по поводу отказа от этой инициативы", — пояснил он.

Эксперт отметил, что отказ КНДР от предложенной РФ и Китаем "дородной карты" стал бы безрассудным шагом.

"Это (отказ от плана РФ и КНР по урегулированию) был бы безрассудный шаг. Это значит либо очень сильное преувеличение представлений о мире и своих возможностях в военном плане. Может быть, это попытка игры на дальнейшее обострение, то есть, вообще довести ситуацию до крайних уровней. Тут могут быть разные варианты, чтобы добиться еще больших преференций", — полагает он.

"Пока официального отказа от российско-китайского плана нет, и говорить не о чем. Это одна из точек зрения, которая была озвучена в ходе в общения с нашей делегацией, но это не значит, что это их (КНДР) официальная точка зрения", — считает эксперт.

Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании "дорожной карты" рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне нынешнего года. Первым этапом плана, который иногда еще называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.

Второй этап предполагает запуск прямых переговоров, как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом. При этом, как отмечали в МИД РФ, главной темой возможных прямых переговоров США и КНДР могло бы стать обсуждение принципов мирного сосуществования. Третий этап реализации плана предполагает запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в северо-восточной Азии.