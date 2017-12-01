Глава ВМС Индии опроверг данные о допуске американцев на подлодку «Чакра»

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 дек — РИА Новости. Глава индийских ВМС адмирал Сунил Ланба, комментируя публикации в СМИ о том, что Индия якобы пустила специалистов из США на подводную лодку российского производства Chakra, заявил, что ни один американский гражданин "не видел ее вблизи".

"Ни один американец не видел эту подлодку вблизи", — заявил Ланба на ежегодной пресс-конференции.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на сайт Strategypage.com, который опирается на свои источники, сообщил, что Москва заподозрила Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии. По данным российского издания, появление представителей ВМС США на субмарине не составляет проблемы, поскольку без чертежей и технической документации на подлодку (они находятся у российских специалистов) разобраться в ее системах крайне сложно, и этот вопрос скорее лежит в политической плоскости. Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев назвал эти публикации "вбросом".