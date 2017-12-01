В латвийской армии создадут тайные спецотряды

РИГА, 1 дек – РИА Новости. Структурные изменения, предусматривающие создание управления спецопераций и тайных спецотрядов, проведены в Национальных вооруженных силах Латвии (НВС), сообщил в пятницу журналистам командующий НВС Леонид Калниньш.

По его словам, предыдущая структура армии устарела и не отвечала стоящим перед ней задачам по развитию боеспособности и обороне государства.

Командующий НВС отметил, что одним из краеугольных камней национальной обороны являются подразделения спецопераций. В настоящее время в армии существует подразделение специального назначения, которым руководит Юрис Ушацкис.

"Планируется создать управление специальных операций, в состав которого войдут упомянутое подразделение спецназа и еще несколько новых подразделений. Одним из таких подразделений станет отряд спецназа Земессардзе (ополчения), в котором будут служить добровольцы", — сказал Калниньш.

Такое спецподразделение под названием "Ястреб" уже существовало в период с 1991 по 2003 год, когда было включено в состав спецназа НВС. Новый отряд может получить такое же название, но окончательное решение будет принято в 2018 году.

Большая часть новых подразделений будет укомплектована из специалистов спецназа.

"Управление спецопераций будет развиваться очень быстрыми темпами, чтобы продемонстрировать свою готовность уже до конца следующего года. Эти подразделения очень важны для обороны, но чем меньше о них будет известно, тем лучше для государства", — подчеркнул командующий НВС.