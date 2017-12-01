Большинство украинцев остаются бедными, заявил посол ЕС в Киеве

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Большинство граждан Украины остаются бедными, несмотря на проведение в стране реформ, заявил в пятницу глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли.

Ранее он заявил, что ЕС доволен ходом выполнения реформ на Украине.

"Если мы хотим в 2019 году (после президентских и парламентских выборов — ред.) избежать возвращения популистов во власть в этой стране, тогда нам необходимо, чтобы за реформами действительно стояло население. Это сложно. На сегодня реформы еще не привели к улучшению уровня жизни большинства украинцев. Большинство украинцев и дальше остаются бедными, по сути, они выживают", — сказал Мингарелли в ходе форума по проведению реформ.

По его словам, гражданское общество должно объединить усилия и оказывать давление на власти для продолжения проведения реформ в стране.