МТБЮ проведет собственную экспертизу в связи со смертью Праляка

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) проведет собственную экспертизу в связи с самоубийством бывшего руководителя Хорватского совета обороны (HVO) в Боснии и Герцеговине Слободана Праляка, говорится в заявлении МТБЮ.

Пресс-служба трибунала 29 ноября подтвердила, что бывший руководитель Хорватского совета обороны (HVO) в Боснии и Герцеговине Слободан Праляк покончил с собой после подтверждения Апелляционной палатой приговора ему и другим боснийским хорватам, приговоренным в 2013 году к длительным срокам заключения.

"В дополнение к нидерландскому расследованию смерти Слободана Праляка, секретариат МТБЮ сегодня утром инициировал независимую экспертизу внутренней деятельности МТБЮ в соответствии со стандартной процедурой", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте трибунала.

Экспертиза начнется на следующей неделе, отчет о результатах будет составлен до 31 декабря 2017 года. "В ходе экспертизы будет произведена оценка соответствующих процедур, а также сформулированы рекомендации, которыми смогут воспользоваться другие суды в будущем", — говорится в заявлении.