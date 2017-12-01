Первый президент Украины заявил, что страна окружена "противниками"

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что сейчас Украина со всех сторон окружена "противниками", которые выдвигают ей свои претензии.

По его словам, вокруг Украины "оказались одни противники". В частности, он назвал "врагом" Россию. "Польша хочет управлять Украиной… Венгрия говорит, что будет биться против нас. Румыния — под вопросом… Мы оказались в окружении стран, которые имеют к нам постоянные какие-то претензии. Чтобы мы улицы называли как они хотят, чтобы мы своих героев, которые им не нравятся, не представляли героями", — заявил Кравчук в ходе дискуссии в Национальном педагогическом университете в Киеве, посвященной 26-годовщиной референдума о независимости Украины.

По мнению экс-президента, это происходит потому, что Украина до сих пор "стоит на коленях".

Отношения Украины с Венгрией и Румынией ухудшились после принятия нового закона об образовании, существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств. Также в последнее время обострились отношения с Польшей на фоне разногласий по вопросам истории.

Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.