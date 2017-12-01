Ереван опроверг заявления о покупке у Ирана газа дешевле, чем у России

ЕРЕВАН, 1 дек — РИА Новости. Армения не получала официальных предложений о поставках иранского газа по цене ниже, чем импортируемое из России "голубое топливо", заявил РИА Новости пресс-секретарь министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Васак Тарпошян, комментируя утверждения ряда армянских СМИ о возможности покупки у Ирана более дешевого газа, чем в России.

"Армения неоднократно заявляла, что готова покупать природный газ у любой страны, в том числе у Ирана, если предлагаемая цена будет конкурентной. На данный момент цена на иранский газ выше российского. Кроме того, до сегодняшнего дня правительство не получало официального предложения по более конкурентной на данный момент цене на иранский газ", — отметил Тарпошян.

По его словам, перспективы сотрудничества в газовой сфере и электроэнергетике рассматриваются в региональном формате и регулярно включаются в повестку встреч на разных уровнях.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в октябре в Ереване по итогам встречи с армянским коллегой Кареном Карапетяном о решении сохранить в 2018 году специальную цену для Армении на природный газ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер уточнил, что компания оставит цену на уровне 150 долларов за тысячу кубометров.

"Газпром Армения", 100-процентным владельцем которой является российский "Газпром", обладает монопольным правом на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении. "Газпром" и "Газпром Армения" в 2013 году подписали контракт на поставку в Армению российского газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год в 2014–2018 годах, в апреле 2016 года было подписано дополнение к контракту, согласно которому цена была снижена до 150 долларов за тысячу кубометров.