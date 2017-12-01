Свод законов Киевской Руси не имеет отношения к России, заявил Порошенко

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что первый свод законов Киевской Руси "Русская правда" является "одним из древнейших документов правосудия на Украине" и "не имеет никакого отношения" к России.

Порошенко, выступая в пятницу на торжествах по случаю дня работников прокуратуры, заявил, что намерен подписать указ об учреждении нового герба Генпрокуратуры, на котором среди прочего будет присутствовать напоминание о "Русской правде".

"Генпрокуратура заслуживает новую символику. Сегодня я подписываю соответствующий указ, разработчики учли лучшие европейские и отечественные геральдические традиции. Новый герб состоит из меча княжеского периода, который напоминает об одном из древнейших документов правосудия на Украине – "Русской правде" Ярослава Мудрого. Весы символизируют глубокую наследственность правовых традиций. "Русская правда" к России не имеет никакого отношения, потому что России тогда не существовало", — сказал Порошенко, выступление которого транслировало украинское телевидение.

"Русская правда" является памятником законодательства XI-XII веков, считается самым ранним из сохранившихся кодексом правовых норм раннесредневековой Руси.

Ранее Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну. Как заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, "похитить" княжну Анну у Украины невозможно, так как в XI веке такой страны не было.