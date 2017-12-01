Арестованный саудовский принц отрицает вину, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Арестованный по обвинению в коррупции саудовский принц-миллиардер аль-Валид бен Талал бен Абдельазиз Аль Сауд отрицает свою вину, сообщает иорданское агентство Ammon со ссылкой на источники.

В начале ноября новый комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии, возглавляемый наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом, распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства.

"Аль-Валид полностью отвергает выдвинутые в его адрес обвинения и требует, чтобы мировые организации финансового аудита выявили источники его средств, а также требует от принца (Мухаммеда – ред) нейтральную сторону или представителя юстиции из-за рубежа для расследования его дела", — сообщили агентству источники. По их данным, арестованный принц утверждает, что большая часть его финансов состоит из поступлений в результате инвестиций в Citi Bank, отели Four Seasons, компанию Twitter.

Принц Аль-Валид — племянник короля Саудовской Аравии. Его состояние оценивается более чем в 17 миллиардов долларов. Принцу принадлежат доли в компаниях Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), CitiGroup, Twitter, Apple, Motorola, 21st Century Fox, Disney. Он также является владельцем отелей George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке.

Всего по делу о коррупции саудовские власти допросили более 200 человек, заявив, что, по первоначальным подсчетам, более 100 миллиардов долларов были выведены из казны в результате коррупционных сделок.

Как заявил в интервью газете New York Times наследный принц королевства, 95% задержанных по подозрению в коррупции согласились передать часть своих активов государству, возместив ему потери из-за коррупции.

СМИ ранее сообщали, что арестованные принцы удерживаются в гостинице Ritz-Carlton в Эр-Рияде.