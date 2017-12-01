Арестованный саудовский принц отрицает вину, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Арестованный по обвинению в коррупции саудовский принц-миллиардер аль-Валид бен Талал бен Абдельазиз Аль Сауд отрицает свою вину, сообщает иорданское агентство Ammon со ссылкой на источники.
"Аль-Валид полностью отвергает выдвинутые в его адрес обвинения и требует, чтобы мировые организации финансового аудита выявили источники его средств, а также требует от принца (Мухаммеда – ред) нейтральную сторону или представителя юстиции из-за рубежа для расследования его дела", — сообщили агентству источники. По их данным, арестованный принц утверждает, что большая часть его финансов состоит из поступлений в результате инвестиций в Citi Bank, отели Four Seasons, компанию Twitter.
Всего по делу о коррупции саудовские власти допросили более 200 человек, заявив, что, по первоначальным подсчетам, более 100 миллиардов долларов были выведены из казны в результате коррупционных сделок.
Как заявил в интервью газете New York Times наследный принц королевства, 95% задержанных по подозрению в коррупции согласились передать часть своих активов государству, возместив ему потери из-за коррупции.
СМИ ранее сообщали, что арестованные принцы удерживаются в гостинице Ritz-Carlton в Эр-Рияде.