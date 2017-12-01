В Индии задержали пассажира автобуса за дурно пахнущие носки

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Полиция в Индии задержала пассажира автобуса за нарушение общественного порядка после того, как тот вступил в перебранку с попутчиками и отказался выбросить свои неприятно пахнущие носки, сообщает в пятницу издание Hindustan Times.
Пассажиры вынудили водителя автобуса остановиться у полицейского участка и подали жалобу на Кумара. Как заявил изданию один из полицейских, Кумар продолжил перепалку в отделении.
По данным издания, Кумара обвинили в нарушении общественного порядка. Позже он был отпущен под поручительство. Некоторое время спустя сам Кумар подал жалобу на пассажиров автобуса, заявив, что его носки пахли нормально и пассажиры ругались с ним без причины.