Силовики стягивают вооружение в Донбасс, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (5)

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила три единицы запрещенного Минскими соглашениями вооружения украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности, выявлены места дислокации 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Акация" в количестве двух единиц и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" в количестве одна единица", — заявил он журналистам.