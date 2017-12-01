Силовики выпустили более семи тысяч мин и снарядов в ноябре, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение ноября более 7 тысяч мин и снарядов, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Всего за прошедший месяц противник 1,107 тысячи раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 7,085 тысячи артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал он.

Басурин добавил, что в результате обстрелов со стороны силовиков в ноябре публикиполучило 51 строение, обстрелам подверглись районы 22 населенных пунктов на территории ДНР.

За прошедшую неделю силовики выпустили по территории республики 725 снарядов и мин, нарушив при этом режим прекращения огня 167 раз, заявил он.