КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Петиция с требованием снести памятник князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве появилась на сайте городского совета украинской столицы.

Пока она набрала только 35 подписей из десяти тысяч, необходимых для рассмотрения. До окончания сбора подписей осталось еще 80 дней.

Авторы петиции называют князя Владимира "самозванцем", который захватил престол в Киеве и убил законного князя Ярополка, а также обвиняют его в том, что он "принудительно крестил киевлян".

"Поэтому памятник… откровенно неуместен как знак всестороннего унижения достоинства киевлян и вообще украинцев. Вместо него следовало бы возвести памятник жертвам Крещения Руси 990 года", — говорится в петиции.

Крещение Руси в 988 году связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Памятник князю открыли в 1853 году на крутом берегу Днепра в месте, которое затем получило название Владимирской горки.