КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Петиция с требованием снести памятник князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве появилась на сайте городского совета украинской столицы.
Авторы петиции называют князя Владимира "самозванцем", который захватил престол в Киеве и убил законного князя Ярополка, а также обвиняют его в том, что он "принудительно крестил киевлян".
"Поэтому памятник… откровенно неуместен как знак всестороннего унижения достоинства киевлян и вообще украинцев. Вместо него следовало бы возвести памятник жертвам Крещения Руси 990 года", — говорится в петиции.
Крещение Руси в 988 году связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Памятник князю открыли в 1853 году на крутом берегу Днепра в месте, которое затем получило название Владимирской горки.