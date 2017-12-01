Сирийские курды проводят выборы в свои органы власти, сообщили СМИ

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции. Архивное фото

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции. Архивное фото

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Федерации Северной Сирии проводят выборы в муниципальные органы власти, сообщило курдское агентство Hawar.

Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск), голосование будет идти весь день. Выборы проходят в шести кантонах самопровозглашенных "федеральных регионов" Африн, Евфрат и Джизире.

Избираются одновременно народные представители районного, городского и кантонального уровней, поэтому на каждом избирательном участке установлены по три урны. Предстоит избрать несколько тысяч депутатов. Точное количество людей, имеющих право голоса, не сообщается.

Ранее 22 сентября на севере Сирии уже прошли муниципальные выборы в так называемых коминах (деревнях).

Официальный Дамаск не признает ни созданную курдами при поддержке международной коалиции Федерацию Северной Сирии, ни проводимые выборы.