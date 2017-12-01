Порошенко заявил, что для Украины "худшее прошло"

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в "обозримом будущем" в стране пройдут референдумы о вступлении в НАТО и по членству в Евросоюзе.

"Сегодня есть все основания полагать и верить, что худшее прошло. Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО, и членство в Европейском союзе", — сказал Порошенко, выступая в пятницу в Киеве.

В своем выступлении он также поздравил украинцев с 26-годовщиной референдума о независимости Украины.