Почти 300 тысяч жителей Польши остались без электричества после снегопада

ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Почти 300 тысяч человек остались без электричества в Польше в результате сильного снегопада, сообщил в пятницу директор правительственного центра безопасности Марек Кубяк.

В минувшие сутки в Польше прошел первый в этом сезоне крупный снегопад. В частности, в Варшаве снег непрерывно шел около 24 часов.

Как сообщил Кубяк в своем аккаунте в Twitter, в результате интенсивных снегопадов в стране без электричества остались порядка 292 тысяч человек: более 132 тысяч в Мазовецком воеводстве, более 73 тысяч — в Лодзинском, порядка 42 тысяч — в Подляском, еще 26,7 тысячи — в Варминьско-Мазурском. Кроме того, непогода нарушила энергоснабжение в Силезском и Свентокшиском воеводствах.

По прогнозам метеорологов, в пятницу в Польше местами продолжится снег и снег с дождем.