Израильские военные назвали виновных в нападении на границу с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек – РИА Новости. Израильские военные подтвердили, что за вчерашним минометным обстрелом их позиций на границе с сектором Газа стояли боевики "Исламского джихада"*.

Вторая по силе группировка анклава неоднократно грозилась отомстить Израилю за разрушение трансграничного подземного туннеля, в котором месяц назад погибли 12 палестинцев.

"Палестинская террористическая организация "Исламский джихад"* атаковала позиции Армии обороны Израиля к северо-востоку от сектора Газа, выпустив в ее направлении 12 минометных снарядов. Потерь нет, материальный ущерб минимален", — сказал один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

В ответ израильские танки и авиация атаковали шесть объектов боевиков на северной границе сектора Газа и в его центральной части. По данным местных СМИ, несколько палестинцев получили ранения.

Реакцию на обстрел Конрикус назвал "сдержанной" и дал понять, что Израиль не стремится к нагнетанию напряженности.

"Мы полагаем, что Израиль и террористические организации, которые контролируют сектор Газа, обоюдно заинтересованы в том, чтобы избежать эскалации", — сказал офицер.

Он добавил, что, с точки зрения Израиля, вина за любые агрессивные действия с территории анклава лежит на правящем там исламистском движении ХАМАС, которое должно обеспечивать соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

Минометный обстрел мог быть местью "Исламского джихада"* за операцию израильских военных, которые в конце октября нашли и уничтожили тайный подземный ход, строившейся группировкой для проникновения через границу с диверсионно-террористическими целями. При подрыве туннеля погибли десять активистов "Исламского джихада"* и двое их союзников из ХАМАС.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.