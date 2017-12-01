В Сочи открывается саммит глав правительств стран ШОС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж перед заседанием Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Сочи. 1 декабря 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж перед заседанием Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Сочи. 1 декабря 2017

СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Саммит глав правительств стран ШОС открывается в Сочи, он проходит под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Кортежи глав делегаций прибывают в сочинский Конгресс-центр, где их встречает российский премьер.

Государства-члены ШОС представляют: министр иностранных дел Республики Индии Сушма Сварадж, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, глава правительства Киргизии Сапар Исаков, премьер Пакистана Шахид Аббаси, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, председатель кабинета министров Узбекистана Абдулла Арипов.

После церемонии фотографирования участники Совета проведут заседание в узком составе.

После этого ожидается прибытие в Конгресс-центр руководителей делегаций государств-наблюдателей ШОС и представителей международных организаций. Они примут участие в расширенном заседании Совета и подписании документов.

Государства-наблюдатели представляют: главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, вице-премьер Монголии Ульзийсайханы Энхтувшин.

По итогам заседания планируется подписать соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, а также принять другие решения, касающиеся деятельности организации.

Согласованные подходы сторон будут отражены в совместном коммюнике.