В Сочи открывается саммит глав правительств стран ШОС

СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Саммит глав правительств стран ШОС открывается в Сочи, он проходит под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Кортежи глав делегаций прибывают в сочинский Конгресс-центр, где их встречает российский премьер.
После церемонии фотографирования участники Совета проведут заседание в узком составе.
После этого ожидается прибытие в Конгресс-центр руководителей делегаций государств-наблюдателей ШОС и представителей международных организаций. Они примут участие в расширенном заседании Совета и подписании документов.
Государства-наблюдатели представляют: главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, вице-премьер Монголии Ульзийсайханы Энхтувшин.
По итогам заседания планируется подписать соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, а также принять другие решения, касающиеся деятельности организации.
Согласованные подходы сторон будут отражены в совместном коммюнике.