Проявления нацизма на Украине отвечают интересам Запада, считает эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Нацистские движения на Украине отвечают интересам западных стран и выгодны им: "демократическими методами ограничения русского языка, разрыв экономических связей (с РФ) провести невозможно", заявил заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.
"Нацизм на Украине и бандеровцы сейчас отвечают интересам и выгодны Западу. Все прекрасно понимают, что никакой другой силы, которая могла бы терроризировать население и удерживать нынешний режим у власти антироссийский, на Украине, кроме бандеровцев, нет. Ничего другого просто нет", — сказал Шишкин журналистам во время видеомоста Москва-Симферополь в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, сейчас диктатура и террор просто необходимы для того, чтобы насаждать на Украине антироссийские настроения.
Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов предложил провести в Крыму международную конференцию, посвященную преступлениям бандеровцев, совершенным в разные годы.
Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН*, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Украинский президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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