Проявления нацизма на Украине отвечают интересам Запада, считает эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Нацистские движения на Украине отвечают интересам западных стран и выгодны им: "демократическими методами ограничения русского языка, разрыв экономических связей (с РФ) провести невозможно", заявил заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Ранее глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе потребовал от международной общественности признать крайний украинский национализм формой нацизма, который проявляется и в современной Украине.

"Нацизм на Украине и бандеровцы сейчас отвечают интересам и выгодны Западу. Все прекрасно понимают, что никакой другой силы, которая могла бы терроризировать население и удерживать нынешний режим у власти антироссийский, на Украине, кроме бандеровцев, нет. Ничего другого просто нет", — сказал Шишкин журналистам во время видеомоста Москва-Симферополь в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, сейчас диктатура и террор просто необходимы для того, чтобы насаждать на Украине антироссийские настроения.

"Демократическими методами все эти законы, постановления по ограничению русского языка, разрыв экономических связей и прочие провести невозможно", — подчеркнул эксперт.

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов предложил провести в Крыму международную конференцию, посвященную преступлениям бандеровцев, совершенным в разные годы.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН*, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Украинский президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.