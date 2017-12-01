Политолог рассказал, о чем свидетельствуют слухи об отставке Тиллерсона

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Слухи об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона свидетельствуют о нестабильности американской администрации и глубоких противоречиях в ней, в том числе по российскому направлению, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Батюк.

Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, а самого Помпео — сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, который, по словам источников издания, уже дал понять, что примет такое предложение.

"То, что такие слухи возникают, — это свидетельство крайней нестабильности администрации и не очень высокой степени успешности, наличие серьезнейших разногласий, противоречий внутри администрации. Это, кстати, касается и российского направления", — заявил он РИА Новости.

По словам эксперта, у российской стороны с Тиллерсоном "имеются достаточно прочные и стабильные контакты", однако "трудно сказать, каковы его перспективы на этом посту".

"Сам он в условиях той обструкции, которой подвергается деятельность администрации и в конгрессе, и в СМИ, и в целом в вашингтонском истеблишменте, он сам мало что может сделать", — сказал Батюк.

Эксперт подчеркнул, что то, что Трамп до сих пор не завершил формирование своей администрации, хотя прошло уже больше года с его победы на президентских выборах, является "беспрецедентным случаем в американской истории".

"Совершенно непонятно, каковы будут дальнейшие перспективы формирования администрации и ее работы", — добавил собеседник агентства.

Ранее американские СМИ сообщали о разочарованности Трампа в работе госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли постпреда США при ООН Никки Хейли. Госдеп и сам Тиллерсон не раз опровергали информацию о возможной отставке и конфликте главы американской дипломатии и президента.