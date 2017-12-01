Самолет Turkish Airlines Анталья - Москва вынужденно сел в Стамбуле

АНКАРА, 1 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Анталья – Москва, совершил вынужденную посадку в Стамбуле из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании Исмаил Велиоглу.

"Из-за технической неисправности (систем дистанционного управления) самолет нашей авиакомпании, следовавший рейсом Анталья – Москва, совершил вынужденную посадку в Стамбуле в ночь на 1 декабря. Пассажиры провели в зале ожидания 2 часа 30 минут, пока не прибыл другой самолет, который доставил их в Москву", — сказал собеседник агентства.