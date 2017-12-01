Израильские военные снесли дом палестинца, убившего израильтянина

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек — РИА Новости. Израильские военные разрушили на Западном берегу реки Иордан дом палестинца, который участвовал в убийстве гражданина еврейского государства, сообщила армейская пресс-служба.
"Минувшей ночью силы Армии обороны Израиля во взаимодействии с бойцами пограничной полиции и представителями гражданской администрации разрушили дом террориста… из деревни Кабатия, который устроил нападение в Кафр-Касеме в канун праздника Суккот, 4 октября 2017 года", — сообщили военные.
Палестинец обвиняется в убийстве 70-летнего Реувена Шмерлинга, чье тело было найдено на складе в арабо-израильском городе Кафр-Касеме. Израильские спецслужбы признали нападение "терактом на националистической почве" и задержали в ходе расследования двух жителей Западного берега.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предлагает расширить практику сноса домов палестинцев, совершающих нападения на граждан еврейского государства, и применять эту меру не только в случае гибели людей, но и тяжелых ранений.
Палестинцы и поддерживающие их правозащитники осуждают такие действия, называя их "коллективным наказанием".