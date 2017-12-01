Израильские военные снесли дом палестинца, убившего израильтянина

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек — РИА Новости. Израильские военные разрушили на Западном берегу реки Иордан дом палестинца, который участвовал в убийстве гражданина еврейского государства, сообщила армейская пресс-служба.

Показательный снос жилых строений, оставляющий без крова родственников террористов, используется израильскими властями как одна из мер профилактики палестинского насилия, жертвами которого за два года стали более 50 человек.

"Минувшей ночью силы Армии обороны Израиля во взаимодействии с бойцами пограничной полиции и представителями гражданской администрации разрушили дом террориста… из деревни Кабатия, который устроил нападение в Кафр-Касеме в канун праздника Суккот, 4 октября 2017 года", — сообщили военные.

Палестинец обвиняется в убийстве 70-летнего Реувена Шмерлинга, чье тело было найдено на складе в арабо-израильском городе Кафр-Касеме. Израильские спецслужбы признали нападение "терактом на националистической почве" и задержали в ходе расследования двух жителей Западного берега.

Армейская пресс-служба сообщила, что снос дома сопровождался беспорядками среди местного населения. Десятки палестинцев жгли покрышки и кидали камни в участников операции, среди которых пострадавших нет, рассказали военные. На видеозаписи, которую распространила армия, показано, как бронированный бульдозер при свете фар разрушает одноэтажную постройку.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предлагает расширить практику сноса домов палестинцев, совершающих нападения на граждан еврейского государства, и применять эту меру не только в случае гибели людей, но и тяжелых ранений.

Палестинцы и поддерживающие их правозащитники осуждают такие действия, называя их "коллективным наказанием".