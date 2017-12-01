В Госдуме рассказали, что КНДР готова к переговорам с США

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. КНДР готова к переговорам по урегулированию кризиса, при этом Пхеньян не ставил в качестве условия переговоров признание его ядерной державой, рассказали РИА Новости российские депутаты, побывавшие с визитом в Северной Корее. В процессе урегулирования на Корейском полуострове Пхеньян существенную роль отводит России, а США считает недоговороспособной стороной.

В Пхеньяне обосновывают последний пуск ракеты угрозой со стороны США, полагая, что этим пуском страна продемонстрировала свои возможности миру и гарантировала себе безопасность.

Делегация Госдумы побывала с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР с заместителем министра иностранных дел Северной Кореи Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам парламента КНДР Ли Су Ёном.

Депутаты Госдумы обозначили позицию РФ по последнему ракетному пуску северокорейской стороны. Российские парламентарии осудили запуск баллистической ракеты КНДР и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.

Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 км от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

Готовы к переговорам?

Как рассказывают по итогам визита российские парламентарии, в КНДР готовы к переговорам по урегулированию кризиса, при этом в Пхеньяне существенную роль в этом процессе отводят России, полагая, что только она может быть гарантом урегулирования.

"Они готовы к разговорам, к переговорам. Но, безусловно, они кроме России никому не верят. У меня такое создалось впечатление, что здесь гарантом всех этих переговоров может быть только Россия. Потому что вы видите, как американцы себя ведут. Тяжелейшая война — 1950-1953 годы, тогда на корейцев было выброшено огромное количество… на каждого жителя по бомбе скинули американцы. И после этого тоже постоянные санкции и так далее. Они считают Америку недоговороспособной страной", — сказал РИА Новости координатор группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.

По его словам, в КНДР есть понимание того, что без России разрешение данного кризиса невозможно. Тайсаев также отметил, что северокорейские власти готовы вести диалог по "дорожной карте", которая была предложена Россией для урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

"Мы обсуждали эти вопросы. Все это предмет разговора, мы говорили об этой инициативе нашей стороны. Что-то принимается, что-что нет, но главное — есть диалог вокруг этого. Они готовы вести диалог. Прекрасно понимают, что роль России велика", — сказал Тайсаев.

При этом, как отметил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, КНДР не приняла на настоящий момент план по урегулированию ядерной ситуации, то, что предлагали Россия и Китай, тоже не было воспринято Северной Кореей.

"Северная Корея не приняла на сегодняшний день план по урегулированию (ядерной — ред.) ситуации. То, что предлагали и Россия, и Китай, будем говорить, процесс двойного замораживания, (Северная) Корея тоже это не восприняла", — сказал Чепа РИА Новости.

План "двойного замораживания" предусматривает отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний, с одной стороны, и остановку крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи — с другой.

По мнению Чепы, на данный момент ни США, ни КНДР пока не демонстрируют готовности, необходимой для старта переговоров.

"Соединенные Штаты Америки за эти 75 дней (после предыдущего пуска ракеты — ред.) не сделали ни одного шага для того, чтобы показать Северной Корее, что возможны переговоры, этого не было. Пока мы слышим со стороны Соединенных Штатов Америки одни угрозы, санкции. КНДР заявляет, что они санкций не боятся и 100 лет проживут с этими санкциями", — описал ситуацию зампред думского комитета.

Ядерный статус

Как рассказал РИА Новости еще один участник делегации, депутат Госдумы Виталий Пашин, Пхеньян не ставил в качестве условия переговоров признание его ядерной державой.

В октябре этого года в центральной северокорейской газеты "Нодон синмун" был опубликован комментарий, в котором КНДР предлагала США мирное сосуществование с признанием ее ядерного статуса.

"Они выдвигают условие, чтобы их признали ядерной (державой), но это не является акцентом, что (Пхеньян) готов к переговорам только при условии ядерной державы. Они готовы к переговорам вообще, а варианты, как это возможно — ядерная держава, либо носители — они готовы разные (рассмотреть — ред.)", — сказал он.

Пашин ещё раз подчеркнул, что в КНДР готовы сесть за стол переговоров, и нет условий о том, что это произойдёт только при признании статуса ядерной державы.

Гарантия безопасности

При обсуждении последнего ракетного пуска стало понятно, что в Пхеньяне считают, что таким образом показали миру свои возможности и гарантировали себе безопасность.

"Они (представители КНДР — ред.) посчитали то, что созданием межконтинентальной ракеты "Хвасон-15" они сумеют добиться паритета…. с Соединенными Штатами Америки, тем самым они как бы гарантируют себе мир. Вот это их основная позиция: что пуском этой ракеты показать всему миру свои возможности, они так считают, что они гарантируют себе дальнейшее существование безопасности", — сказал зампред комитета Госдумы по международным делам.

Он отметил, что КНДР обосновала пуск последней ракеты тем, что США продолжают угрожать Северной Корее, и эта позиция прослеживалась в переговорах со всеми представителями КНДР.

По мнению депутата, после последнего пуска ракеты КНДР, возможно, будет готова разговаривать на новых условиях.

Чепа рассказал, что во время поездки российские депутаты разъяснили позицию Москвы в вопросе кризиса.

"Мы выразили свою позицию, объясняли наши ситуацию, как мы видим: что безопасность в регионе это не только безопасность Северной Кореи, это безопасность, в том числе, нашей страны, России, безопасность Китая", — рассказал депутат. Он добавил, что благодаря "доверительной форме разговора" представители Северной Кореи "услышали" российскую позицию.

Как рассказал Пашин, в КНДР заявляют, что готовы достать любую точку в США "своими боеголовками".

"С их слов, они в любой момент готовы достать любую точку Америки своими боеголовками. У нас (КНДР — ред.) есть межконтинентальная ракета, и мы готовы это сделать", — сказал Пашин, приводя слова представителей КНДР.

Вместе с тем, по словам депутата, в Пхеньяне подчеркивают, что последний пуск баллистической ракеты не нарушит суверенитет ни одного государства.

Что касается санкций, то в КНДР считают, что их расширение делает страну только сильнее.

"В КНДР реагируют на распространение санкций следующим образом: они говорят, что чем больше санкций, тем они сильнее… Они говорят, что мы самообеспеченные, у нас есть научно-технический прогресс, промышленность развитая. Они уверены в себе, и санкции, как они считают, делают их только сильнее", — сказал Пашин.